Le Mans Soirs d’été Jeudi 23 juillet Les Sablons place du marché Le Mans

Le Mans

Le Mans Soirs d’été Jeudi 23 juillet

Les Sablons place du marché Boulevard Winston Churchill Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Des soirées consacrées aux arts de la rue dans le cadre de Le Mans Soirs d’été !

Au programme ce jour

À 18h30 Le Grenier à Pépé par la Cie K-Bestan (Cirque théâtralisé musical), tout public dès 5 ans.

À 19h30 16 par la Cie Tetrofort (Art du spectacle), tout public.

À 20h30 Imarhan Timbuktu ( Blues Touareg), tout public.

Merci de vous présenter 30 min avant le début des spectacles. Repli prévu en cas de mauvais temps à la Maison des Loisirs et de la Culture Les Saulnières, 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans. Foodtrucks et restauration sur place. Chaises et plaids conseillés. .

Les Sablons place du marché Boulevard Winston Churchill Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52

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English :

Evenings dedicated to the street arts as part of Le Mans Soirs d?été!

L’événement Le Mans Soirs d’été Jeudi 23 juillet Le Mans a été mis à jour le 2026-05-29 par CDT72