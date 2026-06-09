Le Mans Soirs d’été Jeudi 23 juillet Les Sablons place du marché Le Mans
Le Mans Soirs d’été Jeudi 23 juillet Les Sablons place du marché Le Mans jeudi 23 juillet 2026.
Le Mans
Le Mans Soirs d’été Jeudi 23 juillet
Les Sablons place du marché Boulevard Winston Churchill Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Des soirées consacrées aux arts de la rue dans le cadre de Le Mans Soirs d’été !
Au programme ce jour
À 18h30 Le Grenier à Pépé par la Cie K-Bestan (Cirque théâtralisé musical), tout public dès 5 ans.
À 19h30 16 par la Cie Tetrofort (Art du spectacle), tout public.
À 20h30 Imarhan Timbuktu ( Blues Touareg), tout public.
Merci de vous présenter 30 min avant le début des spectacles. Repli prévu en cas de mauvais temps à la Maison des Loisirs et de la Culture Les Saulnières, 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans. Foodtrucks et restauration sur place. Chaises et plaids conseillés. .
Les Sablons place du marché Boulevard Winston Churchill Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Evenings dedicated to the street arts as part of Le Mans Soirs d?été!
L’événement Le Mans Soirs d’été Jeudi 23 juillet Le Mans a été mis à jour le 2026-05-29 par CDT72
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- Café-débat – Sport, culture & loisirs accessibles, portland Bar, Le Mans 9 juin 2026
- Soirée entre meufs Comédie Le Mans Le Mans 10 juin 2026
- Le Matin des tout-petits Florilège ! Médiathèque Vergers Le Mans 10 juin 2026
- Visites flash La cathédrale Saint-Julien Maison du Pilier-Rouge Le Mans 10 juin 2026
- Visites flash 45 minutes La cité Plantagenêt Maison du Pilier-Rouge Le Mans 10 juin 2026