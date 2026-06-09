Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le Mans Soirs d’été Vendredi 24 juillet Centre hospitalier du Mans Le Mans

Le Mans Soirs d’été Vendredi 24 juillet Centre hospitalier du Mans Le Mans vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : Centre hospitalier du Mans

Adresse : 194 Avenue Rubillard

Ville : 72037 Le Mans

Département : Sarthe

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Le Mans

Le Mans Soirs d’été Vendredi 24 juillet

Centre hospitalier du Mans 194 Avenue Rubillard Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:30:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Des soirées consacrées aux arts de la rue dans le cadre de Le Mans Soirs d’été !
Au programme ce jour

À 18h30 Le Grenier à Pépé par la Cie K-Bestan (Cirque théâtralisé musical), tout public dès 5 ans.
À 19h30 15 par la Cie Tetrofort (Art du spectacle), tout public dès 10 ans.
À 20h30 Imarhan Timbuktu ( Blues Touareg), tout public.

Merci de vous présenter 30 min avant le début des spectacles. Repli prévu en cas de mauvais temps à la Maison des Loisirs et de la Culture Les Saulnières, 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans. Foodtrucks et restauration sur place. Chaises et plaids conseillés.   .

Centre hospitalier du Mans 194 Avenue Rubillard Le Mans 72037 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Evenings dedicated to the street arts as part of Le Mans Soirs d?été!

L’événement Le Mans Soirs d’été Vendredi 24 juillet Le Mans a été mis à jour le 2026-05-29 par CDT72

À voir aussi à Le Mans (Sarthe)