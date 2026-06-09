Le Mans Soirs d’été Vendredi 24 juillet Centre hospitalier du Mans Le Mans
Le Mans Soirs d’été Vendredi 24 juillet Centre hospitalier du Mans Le Mans vendredi 24 juillet 2026.
Le Mans
Le Mans Soirs d’été Vendredi 24 juillet
Centre hospitalier du Mans 194 Avenue Rubillard Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Des soirées consacrées aux arts de la rue dans le cadre de Le Mans Soirs d’été !
Au programme ce jour
À 18h30 Le Grenier à Pépé par la Cie K-Bestan (Cirque théâtralisé musical), tout public dès 5 ans.
À 19h30 15 par la Cie Tetrofort (Art du spectacle), tout public dès 10 ans.
À 20h30 Imarhan Timbuktu ( Blues Touareg), tout public.
Merci de vous présenter 30 min avant le début des spectacles. Repli prévu en cas de mauvais temps à la Maison des Loisirs et de la Culture Les Saulnières, 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans. Foodtrucks et restauration sur place. Chaises et plaids conseillés. .
Centre hospitalier du Mans 194 Avenue Rubillard Le Mans 72037 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52
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English :
Evenings dedicated to the street arts as part of Le Mans Soirs d?été!
L’événement Le Mans Soirs d’été Vendredi 24 juillet Le Mans a été mis à jour le 2026-05-29 par CDT72
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