Le Mans Soirs d’été Vendredi 31 juillet Maison de l’eau, Arche de la nature Le Mans vendredi 31 juillet 2026.

Le Mans

Le Mans Soirs d’été Vendredi 31 juillet

Maison de l’eau, Arche de la nature 51 Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Des soirées consacrées aux arts de la rue dans le cadre de Le Mans Soirs d’été !

Au programme ce jour

À 18h30 Banan’O’Rama par la Cie Ahuma (Comédie intéractive jonglée), tout public dès 3 ans.

À 19h30 et 20h45 Lucien Alfonso trio (Jazz), tout public.

À 20h Hippocampéléphantocamélos par La compagnie Les Pirates des Songes (Théâtre classique et improvisé), tout public dès 8 ans.

À 21h15 Molière ! par la Cie Amaranta (Théâtre), tout public dès 14 ans.

Merci de vous présenter 30 min avant le début des spectacles. Repli prévu en cas de mauvais temps à la Maison des Loisirs et de la Culture Les Saulnières, 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans. Foodtrucks et restauration sur place. Chaises et plaids conseillés. .

Maison de l’eau, Arche de la nature 51 Rue de l’Estérel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52

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English :

Evenings dedicated to the street arts as part of Le Mans Soirs d?été!

L’événement Le Mans Soirs d’été Vendredi 31 juillet Le Mans a été mis à jour le 2026-05-29 par CDT72