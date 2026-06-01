Le Marais chante la nature, Hôtel de Sully, Paris

Le Marais chante la nature Dimanche 7 juin, 17h00 Hôtel de Sully Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Depuis toujours, la nature inspire les compositeurs du monde entier. De la musique ancienne aux traditions populaires, du grand répertoire classique aux musiques du monde, elle traverse les siècles et les cultures comme une source inépuisable de création.

A l’occasion des « Rendez-vous aux jardins 2026 », Le Marais chante, chorale associative établie dans le quartier du Marais, présente quelques extraits de son concert de fin d’année dans le jardin de l’Hôtel de Sully, bien connu des promeneurs, qu’ils soient touristes ou riverains.

Cet îlot de calme et de verdure est le cadre idéal pour partager ce moment de musique vocale a capella, et pour chanter la nature !

Hôtel de Sully 62 rue Saint-Antoine, 75004 Paris, France Paris 75004 Quartier de l’Arsenal Paris Île-de-France https://www.hotel-de-sully.fr

Depuis toujours, la nature inspire les compositeurs du monde entier. De la musique ancienne aux traditions populaires, du grand répertoire classique aux musiques du monde, elle traverse les siècles …

©Benjamin Gavaudo / Centre des monuments nationaux