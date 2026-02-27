Le Marais, un secteur sauvegardé Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris

Conférence : Le Marais, un secteur sauvegardé. Entre quartiers insalubres et rénovation urbaine (1958-1980).

En 1964, le secteur sauvegardé du Marais est l’une des premières applications de la loi de 1962. Cette dernière a été adoptée pour concilier la volonté de résorption des îlots insalubres et la nécessité de protéger plus largement un quartier urbain, notamment dans le contexte de rénovation urbaine radicale mise en œuvre dans les années 1960.

Dans le cadre du cycle de conférences autour de l’exposition C’était Paris en 1970, nous accueillons Isabelle Backouche, directrice d’études à l’EHESS.

Le mercredi 03 juin 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Public adultes.

Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris

+33144592940 bhvp@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/ https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/



