Le marathon inclusif tous en piste ! Stade de Plénée-Jugon Plénée-Jugon

Informations pratiques

Plénée-Jugon

Le marathon inclusif tous en piste !

Stade de Plénée-Jugon Impasse du Stade Plénée-Jugon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Relevez le défi du maximum de tours ! Réalisez le maximum de tours de piste en joëlettes et triporteurs et embarquez avec vous des personnes à mobilité réduite ou des seniors, résidents de foyer de vie, d’EHPAD ou de la Résidence Autonomie/seniors de la commune de Plénée-Jugon pour un moment de partage garanti ! .

Stade de Plénée-Jugon Impasse du Stade Plénée-Jugon 22640 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 80 13

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English :

L’événement Le marathon inclusif tous en piste ! Plénée-Jugon a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor