Le Marché à Manger, La Criée centre d’art contemporain et l’édulab Pasteur, Rennes

Informations pratiques

Le Marché à Manger Dimanche 1 novembre, 11h00 La Criée centre d’art contemporain et l’édulab Pasteur Ille-et-Vilaine

Plat : 7,50€ – Dessert : 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-01T11:00:00+01:00 – 2026-11-01T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-01T11:00:00+01:00 – 2026-11-01T17:00:00+01:00

Dimanche 1er novembre : Saint-Brieuc – Rock’n Toques

Le Marché à Manger de Rennes s’inspire des food markets de Londres, Berlin, Copenhague, etc., où des chefs viennent cuisiner régulièrement de la street food que les gourmands emportent ou mangent sur place.

À Rennes, Le Marché à Manger se déploie chaque premier dimanche du mois (sauf aux mois de janvier, août et décembre) sur le parking intérieur de La Criée Marché Central et sur la place Honoré Commeurec.

Il accueille une dizaine de chefs et quelques food-trucks renouvelés régulièrement, une brasserie artisanale, un cidrier bio, un caviste indépendant, un DJ, etc.

Entrée libre. Pensez à apporter vos contenants.

La Criée centre d’art contemporain et l’édulab Pasteur Place Honoré Commeurec, Rennes, France Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/lemarcheamanger »}]

Evènement culinaire, type food market. Culinaire