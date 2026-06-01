LE MARCHÉ DE GRAND’RIVIÈRE, La Paillette, Rennes
LE MARCHÉ DE GRAND’RIVIÈRE, La Paillette, Rennes mercredi 10 juin 2026.
LE MARCHÉ DE GRAND’RIVIÈRE Mercredi 10 juin, 14h15 La Paillette Ille-et-Vilaine
5€-Majoration de 1€ le jour du spectacle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T14:15:00+02:00 – 2026-06-10T14:45:00+02:00
Fin : 2026-06-10T14:15:00+02:00 – 2026-06-10T14:45:00+02:00
Zélie et Philomène, qui travaillaient au marché aux poissons de Grand’Rivière en Martinique, s’improvisent maraîchères à douze kilomètres de là, sur le marché de Basse Pointe. Mais, ce qui semblait plus avantageux pour elles au départ, s’annonce plus compliqué… Elles feront de curieuses rencontres et un phénomène inattendu surgira.
La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://la-paillette.net »}]
Zélie et Philomène, qui travaillaient au marché aux poissons de Grand’Rivière en Martinique, s’improvisent maraîchères à douze kilomètres de là, sur le marché de Basse Pointe… festival spectacle
DR
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