Le marché de Noël de La Mirande La Mirande Avignon
Le marché de Noël de La Mirande La Mirande Avignon vendredi 5 décembre 2025.
Le marché de Noël de La Mirande
La Mirande 4, Place de L’Amirande Avignon Vaucluse
Début : Vendredi 2025-12-05
fin : 2025-12-07
2025-12-05
Le traditionnel marché de Noël de la Mirande aura lieu du vendredi 5 au dimanche 7 décembre.
La Mirande 4, Place de L’Amirande Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 14 20 20 mirande@la-mirande.fr
English : La Mirande Christmas market
The traditional Mirande Christmas market takes place from Friday December 5 to Sunday December 7.
German : Der Weihnachtsmarkt in La Mirande
Der traditionelle Weihnachtsmarkt in La Mirande findet von Freitag, dem 5. bis Sonntag, dem 7. Dezember statt.
Italiano : Mercatino di Natale di La Mirande
Il tradizionale mercatino di Natale di Mirande si svolge da venerdì 5 a domenica 7 dicembre.
Espanol : Mercado de Navidad de La Mirande
El tradicional mercado navideño de Mirande se celebra del viernes 5 al domingo 7 de diciembre.
