Le marché de Noël de La Mirande La Mirande Avignon

La Mirande 4, Place de L’Amirande Avignon Vaucluse

Début : Vendredi 2025-12-05

fin : 2025-12-07

2025-12-05

Le traditionnel marché de Noël de la Mirande aura lieu du vendredi 5 au dimanche 7 décembre.

La Mirande 4, Place de L’Amirande Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 14 20 20 mirande@la-mirande.fr

English : La Mirande Christmas market

The traditional Mirande Christmas market takes place from Friday December 5 to Sunday December 7.

German : Der Weihnachtsmarkt in La Mirande

Der traditionelle Weihnachtsmarkt in La Mirande findet von Freitag, dem 5. bis Sonntag, dem 7. Dezember statt.

Italiano : Mercatino di Natale di La Mirande

Il tradizionale mercatino di Natale di Mirande si svolge da venerdì 5 a domenica 7 dicembre.

Espanol : Mercado de Navidad de La Mirande

El tradicional mercado navideño de Mirande se celebra del viernes 5 al domingo 7 de diciembre.

