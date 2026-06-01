Le marché de Rungis aux Arènes de Lutèce, Arènes de Lutèce, Paris

Le marché de Rungis aux Arènes de Lutèce 5 et 6 juin Arènes de Lutèce Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Les visiteurs pourront participer à un atelier de plantation de semis avec deux bacs de terre mis à disposition, une activité ludique et pédagogique permettant de sensibiliser petits et grands au monde agricole et au cycle de production.

Cette animation mettra également en lumière l’importance de la filière de Marché International de Rungis et son rôle essentiel dans l’approvisionnement alimentaire.

La journée sera aussi rythmée par des animations proposées par Cantine des Champions ainsi que par Le Komi, pour offrir au public un moment convivial autour de l’alimentation, du partage et de la découverte des produits agricoles.

Arènes de Lutèce 9 rue de Navarre 75005 Paris Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France

Ateliers semis, Rungis et animations avec la Cantine des Champions et Le Komi

DR