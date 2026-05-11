Le Marché des Re.Belles Braderie des potiers Passage Carnot Pau

Pau

Le Marché des Re.Belles Braderie des potiers

Passage Carnot 16 bis rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 10:00:00

fin : 2026-05-29 19:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Le marché des Re.Belles

Braderie des céramistes/potiers locaux.

Vous trouverez tous les pots de fins de série, les esseulés, les mal-aimés, les créations d’un jour.

Faites vous plaisir! Videz nos étagères!

Pas d’emballage/poches! Prévoyez vos sacs! .

Passage Carnot 16 bis rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine collectif1280@gmail.com

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English : Le Marché des Re.Belles Braderie des potiers

L’événement Le Marché des Re.Belles Braderie des potiers Pau a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Pau