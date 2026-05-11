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Le Marché des Re.Belles Braderie des potiers Passage Carnot Pau

Le Marché des Re.Belles Braderie des potiers Passage Carnot Pau

Le Marché des Re.Belles Braderie des potiers Passage Carnot Pau vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Passage Carnot

Adresse : 16 bis rue Carnot

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Pau

Le Marché des Re.Belles Braderie des potiers

Passage Carnot 16 bis rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 10:00:00
fin : 2026-05-29 19:00:00

Date(s) :
2026-05-29

Le marché des Re.Belles
Braderie des céramistes/potiers locaux.
Vous trouverez tous les pots de fins de série, les esseulés, les mal-aimés, les créations d’un jour.
Faites vous plaisir! Videz nos étagères!
Pas d’emballage/poches! Prévoyez vos sacs!   .

Passage Carnot 16 bis rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   collectif1280@gmail.com

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English : Le Marché des Re.Belles Braderie des potiers

L’événement Le Marché des Re.Belles Braderie des potiers Pau a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Pau

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