Le Marché des Re.Belles Braderie des potiers Passage Carnot Pau
Le Marché des Re.Belles Braderie des potiers Passage Carnot Pau vendredi 29 mai 2026.
Pau
Le Marché des Re.Belles Braderie des potiers
Passage Carnot 16 bis rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 10:00:00
fin : 2026-05-29 19:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Le marché des Re.Belles
Braderie des céramistes/potiers locaux.
Vous trouverez tous les pots de fins de série, les esseulés, les mal-aimés, les créations d’un jour.
Faites vous plaisir! Videz nos étagères!
Pas d’emballage/poches! Prévoyez vos sacs! .
Passage Carnot 16 bis rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine collectif1280@gmail.com
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English : Le Marché des Re.Belles Braderie des potiers
L’événement Le Marché des Re.Belles Braderie des potiers Pau a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Pau
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