Le Marché d’OKAZ – vente d’objets d’occasion à Bouaye, l’Equipage, Bouaye

Informations pratiques

Le Marché d’OKAZ – vente d’objets d’occasion à Bouaye Samedi 19 septembre, 10h00 l’Equipage Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

L’Equipage vide ses réserves !

Viens chiner, papoter, boire un verre et repartir avec des trésors à petits prix

Ça se passe dans la cour et dans les locaux de l’Equipage.

l’Equipage 2 rue de Pornic 44830 bouaye Bouaye 44830 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « Asso.lequipage@gmail.com »}]

L’association vide son stock de dons Bric à brac Friperie