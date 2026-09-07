UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bouaye

Le Marché d’OKAZ – vente d’objets d’occasion à Bouaye, l’Equipage, Bouaye

samedi 19 septembre 2026 · l'Equipage · Bouaye

Le Marché d’OKAZ – vente d’objets d’occasion à Bouaye, l’Equipage, Bouaye

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
l'Equipage
Adresse
2 rue de Pornic 44830 bouaye
Ville
44830 Bouaye
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée libre

Le Marché d’OKAZ – vente d’objets d’occasion à Bouaye Samedi 19 septembre, 10h00 l’Equipage Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

L’Equipage vide ses réserves !
Viens chiner, papoter, boire un verre et repartir avec des trésors à petits prix
Ça se passe dans la cour et dans les locaux de l’Equipage.

l’Equipage 2 rue de Pornic 44830 bouaye Bouaye 44830 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « Asso.lequipage@gmail.com »}]
L’association vide son stock de dons Bric à brac Friperie

À voir aussi à Bouaye (Loire-Atlantique)