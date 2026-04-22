Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le marché itinérant en Baronnies SARLABOUS Sarlabous

Le marché itinérant en Baronnies SARLABOUS Sarlabous dimanche 23 août 2026.

Lieu : SARLABOUS

Adresse : Au Moulin des Baronnies

Ville : 65130 Sarlabous

Département : Hautes-Pyrénées

Début : dimanche 23 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Sarlabous

Le marché itinérant en Baronnies

SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 11:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Le marché itinérant en Baronnies avec l’association des producteurs, artisans et commerçants des Baronnies.
Animation, musique, restauration et buvette sur place.
  .

SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 05 14 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Baronnies roving market with the Baronnies association of producers, craftsmen and shopkeepers.
Entertainment, music, food and refreshments on site.

L’événement Le marché itinérant en Baronnies Sarlabous a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

À voir aussi à Sarlabous (Hautes-Pyrénées)