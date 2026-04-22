Le marché itinérant en Baronnies SARLABOUS Sarlabous

Sarlabous

Le marché itinérant en Baronnies

SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 11:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Le marché itinérant en Baronnies avec l’association des producteurs, artisans et commerçants des Baronnies.

Animation, musique, restauration et buvette sur place.

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SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 05 14

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English :

The Baronnies roving market with the Baronnies association of producers, craftsmen and shopkeepers.

Entertainment, music, food and refreshments on site.

L’événement Le marché itinérant en Baronnies Sarlabous a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65