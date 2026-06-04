Maury

LE MARCHÉ LOCO DE MAURY

Route de Cucugnan Maury Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-02 18:00:00

fin : 2026-07-09 21:00:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03 2026-09-10 2026-09-17 2026-09-24

Le MARCHÉ LOCO DE MAURY est un marché de producteurs locaux organisé TOUS les jeudis soir, place du Kiosque à MAURY.

– D’avril à septembre, de 18h00 à 21h00 Animations dès le 25 juin jusqu’à fin août

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Route de Cucugnan Maury 66460 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 12 41 51 43 associationproducteurloco@gmail.com

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English :

The MAURY LOCO MARKET is a local producers’ market held EVERY Thursday evening on the Place du Kiosque in MAURY.

– April to September, 6:00 pm to 9:00 pm Events from June 25 to the end of August

L’événement LE MARCHÉ LOCO DE MAURY Maury a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI FENOUILLEDES