TOTAL FESTUM Maury
TOTAL FESTUM Maury mardi 23 juin 2026.
Maury
TOTAL FESTUM
ROUTE DU CUCUGNAN Maury Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 17:30:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Balèti pour les enfants, à la promenade du Kiosque à 17h30.
Gratuit
Organisé par la Bibliothèque municipale
.
ROUTE DU CUCUGNAN Maury 66460 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 18 73 26 11
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English :
Balèti for children, on the promenade du Kiosque at 5:30pm.
Free
Organized by the Bibliothèque municipale
L’événement TOTAL FESTUM Maury a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI FENOUILLEDES
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