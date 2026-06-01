Maury

TOTAL FESTUM

ROUTE DU CUCUGNAN Maury Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 17:30:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Balèti pour les enfants, à la promenade du Kiosque à 17h30.

Gratuit

Organisé par la Bibliothèque municipale

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ROUTE DU CUCUGNAN Maury 66460 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 18 73 26 11

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English :

Balèti for children, on the promenade du Kiosque at 5:30pm.

Free

Organized by the Bibliothèque municipale

L’événement TOTAL FESTUM Maury a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI FENOUILLEDES