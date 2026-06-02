LES ESTIVALES DU MAS DE LAVAIL MAURY Maury
LES ESTIVALES DU MAS DE LAVAIL MAURY Maury jeudi 16 juillet 2026.
Maury
LES ESTIVALES DU MAS DE LAVAIL MAURY
RD 117 Maury Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 –
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-16 19:30:00
fin : 2026-08-20 23:59:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20
A Maury au Mas de Lavail (RD 117) à partir de 19h30
Musique Live avec VERTIGO et dégustation de vin du Domaine.
Food truck sur place.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
15 € personne (entrée et vin).
Programme
* 16/07 VERTIGO
* 23/07 VIOLETA DUARTE
* 06/08 VERTIGO
* 20/08 TWIN BUGS
Mas de Lavail info@masdelavail.com 04 68 29 08 95
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RD 117 Maury 66460 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 08 95 info@masdelavail.com
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English :
In Maury at Mas de Lavail (RD 117) from 7:30pm
Live music with VERTIGO and Domaine wine tasting.
Food truck on site.
RESERVATION ESSENTIAL
15 ? person (starter and wine).
Program
* 16/07: VERTIGO
* 07/23: VIOLETA DUARTE
* 06/08: VERTIGO
* 08/20: TWIN BUGS
Mas de Lavail info@masdelavail.com 04 68 29 08 95
L’événement LES ESTIVALES DU MAS DE LAVAIL MAURY Maury a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI FENOUILLEDES
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