Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

LES ESTIVALES DU MAS DE LAVAIL MAURY Maury

LES ESTIVALES DU MAS DE LAVAIL MAURY Maury

LES ESTIVALES DU MAS DE LAVAIL MAURY Maury jeudi 16 juillet 2026.

Adresse : RD 117

Ville : 66460 Maury

Département : Pyrénées-Orientales

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 15 15 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Maury

LES ESTIVALES DU MAS DE LAVAIL MAURY

RD 117 Maury Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 –

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-16 19:30:00
fin : 2026-08-20 23:59:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20

A Maury au Mas de Lavail (RD 117) à partir de 19h30
Musique Live avec VERTIGO et dégustation de vin du Domaine.
Food truck sur place.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
15 € personne (entrée et vin).

Programme
* 16/07 VERTIGO
* 23/07 VIOLETA DUARTE
* 06/08 VERTIGO
* 20/08 TWIN BUGS

Mas de Lavail info@masdelavail.com 04 68 29 08 95
  .

RD 117 Maury 66460 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 08 95  info@masdelavail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In Maury at Mas de Lavail (RD 117) from 7:30pm
Live music with VERTIGO and Domaine wine tasting.
Food truck on site.

RESERVATION ESSENTIAL
15 ? person (starter and wine).

Program
* 16/07: VERTIGO
* 07/23: VIOLETA DUARTE
* 06/08: VERTIGO
* 08/20: TWIN BUGS

Mas de Lavail info@masdelavail.com 04 68 29 08 95

L’événement LES ESTIVALES DU MAS DE LAVAIL MAURY Maury a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI FENOUILLEDES

À voir aussi à Maury (Pyrénées-Orientales)