Le Matisse Lab !, Musée Matisse, Nice

Le Matisse Lab ! Samedi 23 mai, 19h15 Musée Matisse Alpes-Maritimes

Accès libre dans la limite des places disponibles.

Point de rendez-vous : Le Matisse Lab (niveau 0)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:15:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:15:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Se reconnaître en quelques traits

Inspiré des aquatintes d’Henri Matisse, l’artiste Jonathan Cejudo réalise en direct des portraits où la simplification du trait révèle la singularité de chacun. Les participants sont ensuite invités à reconnaître leur propre portrait parmi les ceux présentés et à l’emporter en souvenir de l’expérience.

Visage(s) en séries

Les participants réalisent un autoportrait en quelques traits essentiels, sans chercher la ressemblance, mais l’expression de leur singularité. Par cette activité le public expérimente le principe de variation autour d’un même motif, au cœur de l’art de Matisse.

Accès libre dans la limite des places disponibles.

Point de rendez-vous : Le Matisse Lab (niveau 0)

Musée Matisse 164 avenue des Arènes de Cimiez, 06000 Nice, France Nice 06000 Cimiez Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33493810808 https://www.musee-matisse-nice.org Fruit d’une histoire singulière, la collection du musée s’est constituée grâce à la générosité d’Henri Matisse (1869-1954) et de sa famille. En 1953, l’artiste donne à la Ville de Nice un ensemble d’œuvres à l’origine du musée monographique actuel dont Océanie, la mer et Océanie, le ciel (1946). Amélie Matisse, son épouse, complète cet ensemble en 1960 par le legs de peintures et de près d’une centaine de dessins. Les enfants de l’artiste ainsi que leurs héritiers perpétuent ce geste par le don de sculptures, gravures, livres illustrés, céramiques, gouaches découpées, comme l’ensemble des travaux préparatoires aux chasubles de la chapelle du Rosaire, à Vence. Ce fonds est également enrichi de nombreux objets personnels de l’artiste, véritables modèles et acteurs de son œuvre. Issue des ateliers d’Henri Matisse, la collection du Musée Matisse Nice est l’une des plus importantes dans le monde car elle offre un panorama complet du travail de l’artiste. Bus : Lignes 5, 16, 18, 33, 40, 70 – Arrêt : Arènes / Musée Matisse. Vélo en libre-service : Louer un vélo à assistance électrique ou musculaire grâce aux services de Lime et Pony. Voiture : Stationnements libres aux alentours du musée. 4 accès piétons au jardin des Arènes : avenue des Arènes de Cimiez, boulevard de Cimiez, avenue du Monastère, place du Monastère.

Se reconnaître en quelques traits

© Ville de Nice