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AGENDA · Marseille 3e Arrondissement

Le mauvais oeil 88 Kikifruit Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

samedi 26 septembre 2026 · Friche Belle de Mai · Marseille 3e Arrondissement

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Friche Belle de Mai
Adresse
41 Rue Jobin
Ville
13003 Marseille 3e Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Marseille 3e Arrondissement

Le mauvais oeil 88 Kikifruit

Samedi 26 septembre 2026 à partir de 18h.

Du 27/09 au 25/11/2026 le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 10h à 12h et de 14h à 17h. Le vendredi de 10h à 18h. Les week-ends de 14h à 17h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-11-25

Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27

Exposition proposée à la galerie le dernier cri
Pour son exposition, le Dernier Cri invite Kikifruit, dont l’univers est peuplé de clowns, de secrétaires indociles et d’énigmatiques arlequins, à la croisée de la science-fiction et du monde bureaucratique.

Lieu galerie le dernier cri   .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 95 04 96 49  dc@lederniercri.org

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English :

Exhibition at the Le Dernier Cri Gallery

L’événement Le mauvais oeil 88 Kikifruit Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille

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