Informations pratiques

Marseille 3e Arrondissement

Le mauvais oeil 88 Kikifruit

Samedi 26 septembre 2026 à partir de 18h.

Du 27/09 au 25/11/2026 le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 10h à 12h et de 14h à 17h. Le vendredi de 10h à 18h. Les week-ends de 14h à 17h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-11-25

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-27

Exposition proposée à la galerie le dernier cri

Pour son exposition, le Dernier Cri invite Kikifruit, dont l’univers est peuplé de clowns, de secrétaires indociles et d’énigmatiques arlequins, à la croisée de la science-fiction et du monde bureaucratique.



Lieu galerie le dernier cri .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 95 04 96 49 dc@lederniercri.org

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English :

Exhibition at the Le Dernier Cri Gallery

L’événement Le mauvais oeil 88 Kikifruit Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille