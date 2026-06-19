Le Mauvais Sort • Spectacle de Céline Champinot La Maison des Métallos Paris

Sur cette scène de fin du monde, un policier, une journaliste, un docteur et une chanteuse vedette enchaînent sketchs burlesques, chansons d’amour, tours de magie et stripteases. Ces quatre figures archétypales du pouvoir, à la fois familières et grotesques, rejouent les symptômes de nos passions amoureuses jusqu’à l’effondrement intime. Car ce sont bien ces élans du cœur — dans leur forme la plus éperdue — qui sont au centre de ce rituel biblico-pop. Le désir irrépressible comme contre-sort lancé à un ordre du monde obsédé par le contrôle des corps et des imaginaires. L’amour passionnel dans toute sa puissance subversive, capable de désorganiser les rôles, de faire trembler les hiérarchies et fissurer les structures de domination occidentales.

Dans ce cabaret des cœur brisés, où affleurent les fantômes de nos récits amoureux, Céline Champinot ne cherche pas tant à conjurer les passions qu’à en éprouver toute la portée, pour mieux déplacer notre regard. Et si, dans cet effondrement, se logeait une possibilité inattendue — celle de voir apparaître d’autres manières d’être au monde ?

Céline Champinot nous entraîne dans ce yoyo propre à l’état amoureux, dans ses excès et ses grands écarts. […] Tout en revirements et changements de ton, Le Mauvais Sort nous joue des tours et invente des rituels expiatoires pour purger nos peines de cœur, et faire de nos expériences amoureuses malheureuses le terreau d’un carnaval jovial et irrévérencieux. Marie Plantin, Sceneweb

Autour du spectacle

Atelier cabaret (MER. 2 DÉC. 2026｜18h—21h) Durée 3h

Tout public, à partir de 15 ans

Tarif 10€

Réservation conseillée Accompagné·e par Céline Champinot, entrez dans l’univers du cabaret et explorez les effets du regard et de la représentation dans une expérience collective de jeu. À travers cette pratique, vous observez comment ces formes se transforment dès qu’elles sont regardées, et comment le regard fabrique pouvoir, désir ou trouble. Le regard n’est plus seulement passif : il devient un élément actif de la scène. En écho à sa création Le Mauvais Sort, cet atelier de Céline Champinot propose de construire collectivement, « à vue », un petit cabaret à partir de gestes simples, de tentatives et d’actions brèves. Peu à peu, ces gestes ordinaires deviennent des numéros, transformés par le fait d’être rejoués, observés et mis en scène. L’atelier s’appuie sur la relation triangulaire entre interprète, partenaire de jeu et public, afin de favoriser l’écoute, l’interaction et la construction de formes collectives plutôt qu’une performance individuelle. Chacun·e est invité·e à donner du jeu à l’autre autant qu’à soi-même. Enfin, vous expérimentez ce que produit le fait de jouer le public devant un public, et comment cela déplace les rôles, les places et les attentes. Entre jeu, trouble et mise en scène de soi, cet atelier invite chacun·e à explorer les codes du cabaret dans une approche collective, sensible et ludique.

Arpentage de « Désirer la violence » de Chloé Thibaud (MER. 9 DÉC.｜18h30—21h30) En partenariat avec Peuple & Culture

Durée 3h

Tarif 8€

Réservation conseillée La Maison des Métallos, en partenariat avec Peuple & Culture, vous invite à un atelier d’arpentage autour de l’ouvrage Désirer la violence : Ce(ux) que la pop culture nous apprend à aimer de Chloé Thibaud. Qui n’a jamais jubilé devant la vengeance de Breatrix Kiddo dans Kill Bill ? Fondu devant la rencontre d’Allie et Noah dans N’oublie jamais ? Chanté à tue-tête devant Grease ? Depuis les dessins animés de notre enfance, on nous apprend à désirer l’archétype du bad boy, à rêver des scénarios balisés des comédies romantiques, à espérer vivre l’expérience du baiser « volé ». La pop culture ne cesse d’influencer insidieusement nos comportements et nos relations amoureuses. Or, ces fascinations et autres idées reçues se révèlent bien souvent toxiques. Cet essai invite à une réflexion profonde et audacieuse sur les violences sexistes et sexuelles qui se cachent derrière nos divertissements préférés. L’arpentage est une méthode de découverte à plusieurs d’un ouvrage. Il est recommandé de ne pas lire le livre avant ! L’équipe des Métallos se charge d’amener un exemplaire, boissons fraîches et douceurs, pour un moment de partage convivial.

Visite tactile du plateau (JEU. 10 DÉC.｜18h) Explorez le décor et l’univers du spectacle grâce à une visite tactile du plateau, spécialement pensée pour les personnes aveugles et malvoyantes.

Bord plateau (JEU. 10 DÉC. à l’issue du spectacle) Échangez avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.

Échauffement des spectateur·ices (VEN. 11 DÉC.｜19h15) Prenez un moment pour vous en amont du spectacle, un temps de transition entre votre quotidien et la salle de spectacle. Accompagné·es par Marine Désessard, partagez quelques mouvements, respirations, mots ou regards complices pour lâcher prise et mieux accueillir le spectacle.

Dans les ruines encore fumantes de la catastrophe, un cabaret s’anime : celui du « Mauvais Sort », où l’on purge les images et les passions du monde occidental. Au cœur du désastre, on chante, on rit face à ce que la pulsion amoureuse peut provoquer en nous et, au fil des numéros, les rôles vacillent, les certitudes se fissurent et bousculent l’ordre établi.

Du mardi 08 décembre 2026 au samedi 12 décembre 2026 :

jeudi, samedi

de 19h00 à 20h35

mardi, mercredi, vendredi

de 20h00 à 21h35

payant

Tarif plein｜25€

Tarif réduit 1｜15€

Tarif réduit 2｜10€

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-08T21:00:00+01:00

fin : 2026-12-12T21:35:00+01:00

Date(s) : 2026-12-08T20:00:00+02:00_2026-12-08T21:35:00+02:00;2026-12-09T20:00:00+02:00_2026-12-09T21:35:00+02:00;2026-12-10T19:00:00+02:00_2026-12-10T20:35:00+02:00;2026-12-11T20:00:00+02:00_2026-12-11T21:35:00+02:00;2026-12-12T19:00:00+02:00_2026-12-12T20:35:00+02:00

La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

https://www.maisondesmetallos.paris/spectacle-celine-champinot-le-mauvais-sort +33147002520 billetterie@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos https://www.facebook.com/maisondesmetallos



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