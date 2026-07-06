NBA Summer House Palais Brongniart Paris

Informations pratiques

NBA Summer House – samedi 1er et dimanche 2 août

Vivez tout l’univers NBA avec des défis sur le terrain, le trophée Larry O’Brien, des animations exclusives et bien plus encore.

Mais aussi… La NBA Summer House After Dark

Le vendredi 31 juillet, NBA Summer House After Dark présentera une soirée unique mêlant musique, culture et divertissement, avec Tiakola en tête d’affiche.

Prendre ses billets et en savoir plus. (Réservation obligatoire).

En prévision du match entre les Spurs de San Antonio et les Pelicans de la Nouvelle-Orléans prévu à Paris en janvier 2027, la NBA arrive à Paris cet été pour deux événements exceptionnels. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Le dimanche 02 août 2026

de 10h00 à 18h00

Le samedi 01 août 2026

de 10h00 à 18h00

gratuit

L’entrée à la NBA Summer House est gratuite pour les fans, mais des billets sont tout de même nécessaires pour entrer.

La NBA Summer House After Dark (31 juillet) est un événement payant. Les billets sont disponibles à partir de 45 €.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-01T13:00:00+02:00

fin : 2026-08-02T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-01T10:00:00+02:00_2026-08-01T18:00:00+02:00;2026-08-02T10:00:00+02:00_2026-08-02T18:00:00+02:00

Palais Brongniart 16 place de la Bourse 75002 Paris



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