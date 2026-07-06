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NBA Summer House Palais Brongniart Paris

samedi 1 août 2026 · Palais Brongniart · Paris

NBA Summer House Palais Brongniart Paris

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Lieu
Palais Brongniart
Adresse
16 place de la Bourse
Ville
75002 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>L’entrée à la NBA Summer House est gratuite pour les fans, mais des billets sont tout de même nécessaires pour entrer.</p><p>La NBA Summer House After Dark (31 juillet) est un événement payant. Les billets sont disponibles à partir de 45 €.</p>

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Le dimanche 02 août 2026
de 10h00 à 18h00
Le samedi 01 août 2026
de 10h00 à 18h00
gratuit

L’entrée à la NBA Summer House est gratuite pour les fans, mais des billets sont tout de même nécessaires pour entrer.

La NBA Summer House After Dark (31 juillet) est un événement payant. Les billets sont disponibles à partir de 45 €.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-01T13:00:00+02:00
fin : 2026-08-02T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-01T10:00:00+02:00_2026-08-01T18:00:00+02:00;2026-08-02T10:00:00+02:00_2026-08-02T18:00:00+02:00

Palais Brongniart 16 place de la Bourse  75002 Paris


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