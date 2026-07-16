Grande Marche Héritage JO Paris 2024, Parc de La Villette, Paris

Informations pratiques

Grande Marche Héritage JO Paris 2024 Samedi 1 août, 09h30 Parc de La Villette

départ de la Folie Information (M° et tramway Porte de Pantin)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-01T09:30:00+02:00 – 2026-08-01T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-01T09:30:00+02:00 – 2026-08-01T17:00:00+02:00

Parcourez 14 km à pied au départ du Parc de La Villette jusqu’au Parc de la Légion d’honneur à Saint-Denis avec la guide Valéria Pitchouguina, pour une journée riche en découvertes sur les traces de l’héritage laissé par les JOP 2024.

Le temps d’une journée, parcourez la Seine-Saint-Denis en découvrant des sites incontournables :

le Parc de la Villette, ancien Parc des Nations

le Canal Saint-Denis, trait d’union entre les sites et célèbre par sa street-art Avenue

le quartier Pleyel et son Franchissement Urbain, témoins des aménagements monumentaux réalisés pour cet événement

le village des athlètes

la Cité du Cinéma, ancien réfectoire des athlètes du monde entier

le Parc de la Légion d’honneur, ancienne fan zone qui ponctuera la fin de parcours par une ambiance festive

Vous apercevrez le long de la marche, d’autres grands sites tels le Stade de France, le Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris qui accueille cette année les Championnats d’Europe de Natation 2026, le parcours artistique Les Victoires ou encore, la grande Nef.

Parc de La Villette 211 Av. Jean Jaurès, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Île-de-France https://lavillette.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/8733-grande-marche-heritage-jop-2024-14-km-a-pied-au-depart-de-la-villette.html »}] https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_de_la_Villette

À la découverte du Parc de la Villette et ses alentours