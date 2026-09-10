LE MEILLEUR DE L’HOMME C’EST SA FEMME CAFE THEATRE LES 3T Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · CAFE THEATRE LES 3T · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
LE MEILLEUR DE L’HOMME C’EST SA FEMME
CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:45:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-09-19 2026-10-10 2026-10-17 2026-11-07 2026-11-11 2026-12-05 2026-12-19
La dernière pépite de Sacha Judaszko et Sophie Depooter arrive au 3T ! Une comédie de couple qui donne le smile, foncez !
Les femmes aimeraient que leurs maris les écoutent davantage, tandis que les hommes souhaiteraient que leurs femmes parlent un peu moins. Mesdames, après ce spectacle, vous serez de véritables super-héroïnes ! Messieurs, vous serez tout simplement irrésistibles. Et pour les célibataires, vous allez apprendre tellement de choses que vous n’allez plus le rester ! 25 .
CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 00 74 contact@3tcafetheatre.com
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English :
Sacha Judaszko and Sophie Depooter’s latest nugget arrives at 3T! A couple’s comedy that’s sure to put a smile on your face!
L’événement LE MEILLEUR DE L’HOMME C’EST SA FEMME Toulouse a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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