LE MEILLEUR DE L’HOMME C’EST SA FEMME CAFE THEATRE LES 3T Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LE MEILLEUR DE L’HOMME C’EST SA FEMME

CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:45:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-09-19 2026-10-10 2026-10-17 2026-11-07 2026-11-11 2026-12-05 2026-12-19

La dernière pépite de Sacha Judaszko et Sophie Depooter arrive au 3T ! Une comédie de couple qui donne le smile, foncez !

Les femmes aimeraient que leurs maris les écoutent davantage, tandis que les hommes souhaiteraient que leurs femmes parlent un peu moins. Mesdames, après ce spectacle, vous serez de véritables super-héroïnes ! Messieurs, vous serez tout simplement irrésistibles. Et pour les célibataires, vous allez apprendre tellement de choses que vous n’allez plus le rester ! 25 .

CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 00 74 contact@3tcafetheatre.com

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English :

Sacha Judaszko and Sophie Depooter’s latest nugget arrives at 3T! A couple’s comedy that’s sure to put a smile on your face!

L’événement LE MEILLEUR DE L’HOMME C’EST SA FEMME Toulouse a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE