Informations pratiques

Escolives-Sainte-Camille

Le mercredi des enfants/ Olympiades romaines

Site archéologique d’Escolives-Sainte-Camille 9 rue Raymond Kapps Escolives-Sainte-Camille Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:00:00

fin : 2026-10-21 16:00:00

Date(s) :

2026-10-21 2026-10-28

Le mercredi des enfants

(durant les vacances scolaires)

A partir des vacances de printemps et jusqu’aux vacances de la Toussaint

Ateliers de 2h et collation à l’issue des ateliers

Découverte des ateliers sur la vie des gallo-romains sur le site archéologique d’Escolives

De 14 h à 16 h tous les mercredis après-midi durant les vacances scolaires

A partir de 5 ans

Nouveauté ! Prêts pour le défi ? *

Chaque mercredi de l’été, les enfants deviennent de vrais petits champions !

Au programme 3 épreuves olympiques, un atelier fouilles archéologiques ou un atelier vie quotidienne des gallo-romains en cas d’intempérie et un goûter gourmand pour terminer en beauté.

*sous réserve de la météo .

Site archéologique d’Escolives-Sainte-Camille 9 rue Raymond Kapps Escolives-Sainte-Camille 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 71 89 site.archeologique@escolivesstecamille.com

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English : Le mercredi des enfants/ Olympiades romaines

L’événement Le mercredi des enfants/ Olympiades romaines Escolives-Sainte-Camille a été mis à jour le 2026-04-02 par Yonne Attractivité