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Le mercredi des enfants/ Olympiades romaines Site archéologique d’Escolives-Sainte-Camille Escolives-Sainte-Camille

mercredi 21 octobre 2026 · Site archéologique d'Escolives-Sainte-Camille · Escolives-Sainte-Camille

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Site archéologique d'Escolives-Sainte-Camille
Adresse
9 rue Raymond Kapps
Ville
89290 Escolives-Sainte-Camille
Département
Yonne
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Escolives-Sainte-Camille

Le mercredi des enfants/ Olympiades romaines

Site archéologique d’Escolives-Sainte-Camille 9 rue Raymond Kapps Escolives-Sainte-Camille Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:00:00
fin : 2026-10-21 16:00:00

Date(s) :
2026-10-21 2026-10-28

Le mercredi des enfants
(durant les vacances scolaires)
A partir des vacances de printemps et jusqu’aux vacances de la Toussaint

Ateliers de 2h et collation à l’issue des ateliers
Découverte des ateliers sur la vie des gallo-romains sur le site archéologique d’Escolives
De 14 h à 16 h tous les mercredis après-midi durant les vacances scolaires
A partir de 5 ans

Nouveauté ! Prêts pour le défi ? *
Chaque mercredi de l’été, les enfants deviennent de vrais petits champions !
Au programme 3 épreuves olympiques, un atelier fouilles archéologiques ou un atelier vie quotidienne des gallo-romains en cas d’intempérie et un goûter gourmand pour terminer en beauté.

*sous réserve de la météo   .

Site archéologique d’Escolives-Sainte-Camille 9 rue Raymond Kapps Escolives-Sainte-Camille 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 71 89  site.archeologique@escolivesstecamille.com

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English : Le mercredi des enfants/ Olympiades romaines

L’événement Le mercredi des enfants/ Olympiades romaines Escolives-Sainte-Camille a été mis à jour le 2026-04-02 par Yonne Attractivité

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