Le mercredi des enfants/ Olympiades romaines Site archéologique d’Escolives-Sainte-Camille Escolives-Sainte-Camille
mercredi 21 octobre 2026 · Site archéologique d'Escolives-Sainte-Camille · Escolives-Sainte-Camille
Informations pratiques
Escolives-Sainte-Camille
Le mercredi des enfants/ Olympiades romaines
Site archéologique d’Escolives-Sainte-Camille 9 rue Raymond Kapps Escolives-Sainte-Camille Yonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:00:00
fin : 2026-10-21 16:00:00
Date(s) :
2026-10-21 2026-10-28
Le mercredi des enfants
(durant les vacances scolaires)
A partir des vacances de printemps et jusqu’aux vacances de la Toussaint
Ateliers de 2h et collation à l’issue des ateliers
Découverte des ateliers sur la vie des gallo-romains sur le site archéologique d’Escolives
De 14 h à 16 h tous les mercredis après-midi durant les vacances scolaires
A partir de 5 ans
Nouveauté ! Prêts pour le défi ? *
Chaque mercredi de l’été, les enfants deviennent de vrais petits champions !
Au programme 3 épreuves olympiques, un atelier fouilles archéologiques ou un atelier vie quotidienne des gallo-romains en cas d’intempérie et un goûter gourmand pour terminer en beauté.
*sous réserve de la météo .
Site archéologique d’Escolives-Sainte-Camille 9 rue Raymond Kapps Escolives-Sainte-Camille 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 71 89 site.archeologique@escolivesstecamille.com
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English : Le mercredi des enfants/ Olympiades romaines
L’événement Le mercredi des enfants/ Olympiades romaines Escolives-Sainte-Camille a été mis à jour le 2026-04-02 par Yonne Attractivité
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