Le Merveilleux hiver de Tom le chat, Cinéma le Rio, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Le Merveilleux hiver de Tom le chat Mardi 22 décembre, 10h00 Cinéma le Rio Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-22T10:00:00+01:00 – 2026-12-22T11:02:00+01:00

Fin : 2026-12-22T10:00:00+01:00 – 2026-12-22T11:02:00+01:00

Cinéma le Rio 178, rue Sous-les-Vignes, Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 La Croix-de-Neyrat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes https://www.cinemalerio.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0502#showmovie?id=ILX2C »}]

Puzzle – Les enfants, vous vous souvenez de Tom, le petit chat roux, toujours accompagné de son amie Chat-Souris ? Imaginez un peu : cet hiver, ils vont découvrir la neige pour la première fois ! M… Cinéma le Rio Le Merveilleux hiver de Tom le chat