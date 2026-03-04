« Le META/MAR d’Aoste: le musée au-delà du musée », Musée archéologique régional, Aoste

« Le META/MAR d’Aoste: le musée au-delà du musée » Vendredi 13 mars, 16h30 Musée archéologique régional

Entrée libre.

Visite avec possibilité d’utiliser les visiocasques 3D de la Villa romaine de la Consolata.

Activité organisée par la Structure Patrimoine historique et artistique et gestion des sites culturels

Musée archéologique régional 12, Piazza Pierre-Léonard Roncas, Aoste Aoste 11100 Vallée d'Aoste

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie