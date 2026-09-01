Informations pratiques

Montpellier

LE MIKVÉ JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

1 Rue de la Barralerie Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Le mikvé médiéval de Montpellier, bain rituel juif de purification du XIIIe siècle est le témoin de l’importance de la communauté juive qui a joué un rôle majeur dans le développement et le rayonnement de Montpellier.

Réservation obligatoire à venir

Pénétrez dans un lieu rare et habituellement fermé au public le Mikvé médiéval de Montpellier, l’un des bains rituels juifs médiévaux les mieux conservés d’Europe.

20 min

samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026

De 10h à 13h et de 14h à 19h toutes les 20 min

RDV

Devant le Mikvé 1 rue de la Barralerie .

1 Rue de la Barralerie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

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English :

The medieval mikveh of Montpellier, a Jewish ritual purification bath dating from the 13th century, is a witness to the importance of the Jewish community, which played a major role in the development and influence of Montpellier.

L’événement LE MIKVÉ JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 OT MONTPELLIER