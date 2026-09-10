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Le Mini-Dancing à Coquille L’Étage Rennes

dimanche 11 avril 2027 · L'Étage · Rennes

Le Mini-Dancing à Coquille L’Étage Rennes

Informations pratiques

Début
dimanche 11 avril 2027
Fin
dimanche 11 avril 2027
Heure de début
15:00
Lieu
L'Étage
Adresse
1 esplanade Charles de Gaulle
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
De 4.50 à 9 €

Poésie d’objets et conte musical
La Famille Cartophille

Sous la main et la voix de Madame, Coquille, un petit escargot, prend la poudre d’escampette. Coquille prend la route, prend l’air et l’eau, plonge dans un océan merveilleux : magie des méduses, rencontre avec un escargot de mer. Une promenade musicale où l’on finit toujours par danser.
Portée par la voix, la musique et les objets, l’histoire de Coquille se raconte dans un joyeux tourbillon électro signé Dino, le cousin musicien. Antennes debout, petits et grands rampent, se bercent et dansent ensemble… en faisant bien attention à ne pas s’écraser les uns sur la coquille des autres !

2 séances : 15h et 17h
Tout public dès 1 an
40 minutes
Dans le cadre de Dimanche à Rennes et des Petits Dimanches à L’Étage #7

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