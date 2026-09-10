Le Mini-Dancing à Coquille L’Étage Rennes
dimanche 11 avril 2027 · L'Étage · Rennes
Informations pratiques
Poésie d’objets et conte musical
La Famille Cartophille
Sous la main et la voix de Madame, Coquille, un petit escargot, prend la poudre d’escampette. Coquille prend la route, prend l’air et l’eau, plonge dans un océan merveilleux : magie des méduses, rencontre avec un escargot de mer. Une promenade musicale où l’on finit toujours par danser.
Portée par la voix, la musique et les objets, l’histoire de Coquille se raconte dans un joyeux tourbillon électro signé Dino, le cousin musicien. Antennes debout, petits et grands rampent, se bercent et dansent ensemble… en faisant bien attention à ne pas s’écraser les uns sur la coquille des autres !
2 séances : 15h et 17h
Tout public dès 1 an
40 minutes
Dans le cadre de Dimanche à Rennes et des Petits Dimanches à L’Étage #7
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