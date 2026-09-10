Le Mini-Dancing à Coquille L’Étage Rennes

Informations pratiques

Poésie d’objets et conte musical

La Famille Cartophille

Sous la main et la voix de Madame, Coquille, un petit escargot, prend la poudre d’escampette. Coquille prend la route, prend l’air et l’eau, plonge dans un océan merveilleux : magie des méduses, rencontre avec un escargot de mer. Une promenade musicale où l’on finit toujours par danser.

Portée par la voix, la musique et les objets, l’histoire de Coquille se raconte dans un joyeux tourbillon électro signé Dino, le cousin musicien. Antennes debout, petits et grands rampent, se bercent et dansent ensemble… en faisant bien attention à ne pas s’écraser les uns sur la coquille des autres !

2 séances : 15h et 17h

Tout public dès 1 an

40 minutes

Dans le cadre de Dimanche à Rennes et des Petits Dimanches à L’Étage #7