Le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères – 9h30 ou 10h45 Ministère des affaires étrangères Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 09:30 – 12:45

Gratuit : non ATTENTION inscription préalable OBLIGATOIRE et contrôle d’identité sur place

Les sites nantais du ministère de l’Europe et des affaires étrangères comptent 1 200 agents, soit environ un quart des effectifs de l’administration centrale du ministère, ce qui en fait le ministère le plus délocalisé.Les services nantais sont répartis en deux pôles d’expertise :- le pôle consulaire, composé du service central d’état civil, du service France-Visas, du centre de traitement des titres d’identité et de voyage, du service France-Consulaire. Ces services assurent la principale mission de service public des sites nantais ;- le pôle de soutien au réseau diplomatique et consulaire en matière de formation continue, de numérique, de gestion financière, d’appui aux ressources humaines et d’archives diplomatiques.La visite des sites du Breil comprend une présentation architecturale des bâtiments ; des échanges avec des agents du ministère sur le parcours professionnel entre la France et les postes à l’étranger ; des exemples de projets innovants au service des citoyens et de la modernisation du ministère. 2 créneaux proposés : 9h30 : réservation ici : www.urlr.me/RxgPnu10h45 : réservation ici www.urlr.me/Hw8KVP ATTENTION inscription préalable OBLIGATOIRE et contrôle d’identité sur place

Ministère des affaires étrangères Nantes 44036

http://www.urlr.me/RxgPnu



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