Le Misanthrope de Molière Galerie Félicie Gréoux-les-Bains

Le Misanthrope de Molière

Galerie Félicie 10 rue neuve Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Prix Libre

Début : 2026-04-30 18:00:00

fin : 2026-04-30 19:00:00

2026-04-30

Dans un lieu original et convivial, un chef d’œuvre du répertoire théâtral français. Cinq scènes, quatre personnages, joués avec prouesse à une seule voix, et en alexandrins comme de bien entendu !

Spectacle suivi d’une petite collation. Cie La Brouette.

Galerie Félicie 10 rue neuve Gréoux-les-Bains 04800 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 25 76 94 cie.labrouette@orange.fr

English :

A masterpiece of the French theatrical repertoire in an original, convivial setting. Five scenes, four characters, performed with prowess in a single voice, and in alexandrines of course!

Show followed by light refreshments. Cie La Brouette.

