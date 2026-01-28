Le Misanthrope de Molière Galerie Félicie Gréoux-les-Bains
Le Misanthrope de Molière Galerie Félicie Gréoux-les-Bains jeudi 30 avril 2026.
Le Misanthrope de Molière
Galerie Félicie 10 rue neuve Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – – EUR
Prix Libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 18:00:00
fin : 2026-04-30 19:00:00
Date(s) :
2026-04-30
Dans un lieu original et convivial, un chef d’œuvre du répertoire théâtral français. Cinq scènes, quatre personnages, joués avec prouesse à une seule voix, et en alexandrins comme de bien entendu !
Spectacle suivi d’une petite collation. Cie La Brouette.
Galerie Félicie 10 rue neuve Gréoux-les-Bains 04800 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 25 76 94 cie.labrouette@orange.fr
English :
A masterpiece of the French theatrical repertoire in an original, convivial setting. Five scenes, four characters, performed with prowess in a single voice, and in alexandrines of course!
Show followed by light refreshments. Cie La Brouette.
