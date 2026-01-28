Spectacle poétique Quand le Coq Chanta Galerie Félicie Gréoux-les-Bains

Spectacle poétique Quand le Coq Chanta

Galerie Félicie 10 rue neuve Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – – EUR

Prix Libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 18:00:00

fin : 2026-04-23 19:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Dans un lieu original et convivial, une aubade poétique. Aragon, Baudelaire, Cendrars et bien d’autres dans une interprétation touchante et engagée.

Sur réservation.

Spectacle suivi d’une petite collation. Avec la compagnie La Brouette.

Galerie Félicie 10 rue neuve Gréoux-les-Bains 04800 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 25 76 94 cie.labrouette@orange.fr

English :

In an original and convivial setting, a poetic aubade. Aragon, Baudelaire, Cendrars and many others in a touching and committed interpretation.

Reservations required.

Show followed by a light snack. With La Brouette company.

