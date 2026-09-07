Le modélisme ferroviaire, exposition et animations, Hôtel-Dieu, Belleville-en-Beaujolais

Informations pratiques

Le modélisme ferroviaire, exposition et animations 19 et 20 septembre Hôtel-Dieu Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une sélection de photographies anciennes et contemporaines vous fera revivre les gares, les lignes, les ouvrages d’art et les paysages ferroviaires qui ont marqué l’histoire de notre territoire notamment la ligne Belleville–Beaujeu mais aussi son célèbre Tacot.

Un espace ludique permettra aux plus jeunes de prendre les commandes des « Tacots du Beaujolais » et de découvrir, en s’amusant, l’univers du chemin de fer miniature.

Hôtel-Dieu 68 Rue de la République, 69220 Belleville-en-Beaujolais, France Belleville-en-Beaujolais 69220 Belleville Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Premiers locaux inaugurés en 1733 (salle des malades, vestibule, réfectoire, …). Pharmacie construite en 1749. En 1826, construction de la seconde salle de malades et de la chapelle des malades. En 1850, troisième salle des malades. En 1851, chapelle des soeurs. L’hôpital a fonctionné comme hospice jusqu’en 1991.

Une sélection de photographies anciennes et contemporaines vous fera revivre les gares, les lignes, les ouvrages d’art et les paysages ferroviaires qui ont marqué l’histoire de notre territoire la «…

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