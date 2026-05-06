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Le mois de mai sur les Sites préhistoriques de la vallée de la Vézère Centre des Monuments Nationaux Les Eyzies

Le mois de mai sur les Sites préhistoriques de la vallée de la Vézère Centre des Monuments Nationaux Les Eyzies

Le mois de mai sur les Sites préhistoriques de la vallée de la Vézère Centre des Monuments Nationaux Les Eyzies mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Centre des Monuments Nationaux

Adresse : 4 Avenue des Grottes

Ville : 24620 Les Eyzies

Département : Dordogne

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 4 4 4 Tarif réduit

Les Eyzies

Le mois de mai sur les Sites préhistoriques de la vallée de la Vézère

Centre des Monuments Nationaux 4 Avenue des Grottes Les Eyzies Dordogne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 09:30:00
fin : 2026-05-27 17:30:00

Date(s) :
2026-05-06 2026-05-14

Au programme visites de l’Abri du Poisson, du Gisement du Moustier, du Gisement de la Ferrassie, du Gisement de Laugerie Haute. 4€ à 9€
Abri du Poisson Découvrez ce saumon sculpté daté d’environ 27 000 ans ! Dès 7 ans. Mercredis 6, 13, 20, 27/05 -10h

Gisement du Moustier Occupé en grande partie par les hommes de Néandertal, le site a révélé deux sépultures exceptionnelles au début du XXème siècle. Dès 10 ans. Mardis 12, 19, 26/05 à 10h

Gisement de la Ferrassie Site de référence pour la connaissance des Hommes de Néandertal et leurs pratiques funéraires en Europe ! Dès 10 ans. Jeudi 7/05 à 14h30. Mardis 12, 19, 26/05 à 14h30

Gisement de Laugerie Haute L’un des plus vastes abris préhistoriques de la région présentant des traces d’occupation humaine dès 24 000 ans ! Dès 10 ans. Mercredis 6, 13, 20, 27/05 à 14h30

Abri du Cap Blanc, Grotte de Font de Gaume, Grotte des Combarelles ouverts toute l’année sur réservation. Conseillés à partir de 7 ans.   .

Centre des Monuments Nationaux 4 Avenue des Grottes Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 86 00 

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English : Le mois de mai sur les Sites préhistoriques de la vallée de la Vézère

On the program: visits to Abri du Poisson, Gisement du Moustier, Gisement de la Ferrassie, Gisement de Laugerie Haute. 4? à 9?

L’événement Le mois de mai sur les Sites préhistoriques de la vallée de la Vézère Les Eyzies a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

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