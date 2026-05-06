Le mois de mai sur les Sites préhistoriques de la vallée de la Vézère Centre des Monuments Nationaux Les Eyzies
Le mois de mai sur les Sites préhistoriques de la vallée de la Vézère Centre des Monuments Nationaux Les Eyzies mercredi 6 mai 2026.
Les Eyzies
Le mois de mai sur les Sites préhistoriques de la vallée de la Vézère
Centre des Monuments Nationaux 4 Avenue des Grottes Les Eyzies Dordogne
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 09:30:00
fin : 2026-05-27 17:30:00
Date(s) :
2026-05-06 2026-05-14
Au programme visites de l’Abri du Poisson, du Gisement du Moustier, du Gisement de la Ferrassie, du Gisement de Laugerie Haute. 4€ à 9€
Abri du Poisson Découvrez ce saumon sculpté daté d’environ 27 000 ans ! Dès 7 ans. Mercredis 6, 13, 20, 27/05 -10h
Gisement du Moustier Occupé en grande partie par les hommes de Néandertal, le site a révélé deux sépultures exceptionnelles au début du XXème siècle. Dès 10 ans. Mardis 12, 19, 26/05 à 10h
Gisement de la Ferrassie Site de référence pour la connaissance des Hommes de Néandertal et leurs pratiques funéraires en Europe ! Dès 10 ans. Jeudi 7/05 à 14h30. Mardis 12, 19, 26/05 à 14h30
Gisement de Laugerie Haute L’un des plus vastes abris préhistoriques de la région présentant des traces d’occupation humaine dès 24 000 ans ! Dès 10 ans. Mercredis 6, 13, 20, 27/05 à 14h30
Abri du Cap Blanc, Grotte de Font de Gaume, Grotte des Combarelles ouverts toute l’année sur réservation. Conseillés à partir de 7 ans. .
Centre des Monuments Nationaux 4 Avenue des Grottes Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 86 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le mois de mai sur les Sites préhistoriques de la vallée de la Vézère
On the program: visits to Abri du Poisson, Gisement du Moustier, Gisement de la Ferrassie, Gisement de Laugerie Haute. 4? à 9?
L’événement Le mois de mai sur les Sites préhistoriques de la vallée de la Vézère Les Eyzies a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
À voir aussi à Les Eyzies (Dordogne)
- Printemps de la biodiversité La flore sauvage des Eyzies Pôle d’Interprétation de la Préhistoire Les Eyzies 13 mai 2026
- Journée conférences de l’Association Lithos Halle paysanne Les Eyzies 15 mai 2026
- Vide-grenier Les Eyzies 17 mai 2026
- Nuit européenne des musées Le mystère des 5 griffes Musée national de Préhistoire Les Eyzies 23 mai 2026
- Soirées mystères et lumières à Commarque route de Commarque Les Eyzies 8 juillet 2026