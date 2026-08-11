Le Mois du doc Salle Arvest Pleyben
mercredi 4 novembre 2026 · Salle Arvest · Pleyben
Informations pratiques
Pleyben
Le Mois du doc
Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 18:00:00
fin : 2026-11-04
Date(s) :
2026-11-04
Pour la troisième année, l’Arvest participe au Mois du film documentaire ! Le mois de novembre est un mois associé à la découverte de films documentaires et à la rencontre avec des cinéastes.
L’association Daoulagad Breizh propose un programme de diffusion riche et varié sur le territoire finistérien. Pour connaître le film qui sera diffusé à l’Arvest, suivez-nous sur nos réseaux et consultez le site internet de la commune.
Tout public Gratuit. .
Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 16 13 55
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English :
L’événement Le Mois du doc Pleyben a été mis à jour le 2026-08-11 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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