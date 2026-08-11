Le Mois du doc Salle Arvest Pleyben

Informations pratiques

Pleyben

Le Mois du doc

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04 18:00:00

fin : 2026-11-04

Date(s) :

2026-11-04

Pour la troisième année, l’Arvest participe au Mois du film documentaire ! Le mois de novembre est un mois associé à la découverte de films documentaires et à la rencontre avec des cinéastes.

L’association Daoulagad Breizh propose un programme de diffusion riche et varié sur le territoire finistérien. Pour connaître le film qui sera diffusé à l’Arvest, suivez-nous sur nos réseaux et consultez le site internet de la commune.

Tout public Gratuit. .

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 16 13 55

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English :

L’événement Le Mois du doc Pleyben a été mis à jour le 2026-08-11 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE