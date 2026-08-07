Le mois du film documentaire Saudade Baptiste de Morais Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer

Informations pratiques

Moëlan-sur-Mer

Le mois du film documentaire Saudade Baptiste de Morais

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 18:00:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Embarquez avec Saudade, le documentaire de baptiste de Marais, jeune aventurier breton parti traverser le Brésil à vélo sur plus de 5000 km, de Rio à Manaus, aux portes de l’Amazonie.

Habitué des défis itinérants, il livre un récit sensible au fil de la route, paysages grandioses, rencontres humaines et moments d’introspection racontent une aventure autant physique qu’intérieure, entre dépassement de soir, solitude et quête de liberté. Projection suivie d’un échange avec le réalisateur. .

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39

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English :

L’événement Le mois du film documentaire Saudade Baptiste de Morais Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS