Le Monde à l’envers, Cinéma le Rio, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Le Monde à l’envers Vendredi 30 octobre, 16h00 Cinéma le Rio Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-30T16:00:00+01:00 – 2026-10-30T16:45:00+01:00

Fin : 2026-10-30T16:00:00+01:00 – 2026-10-30T16:45:00+01:00

Cinéma le Rio 178, rue Sous-les-Vignes, Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 La Croix-de-Neyrat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes https://www.cinemalerio.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0502#showmovie?id=D600L »}]

Ciné concert – Un souriceau qui vit la tête à l’envers, un tout petit poisson explorateur et des enfants à l’imagination débordante: ces personnages nous invitent à nous mettre à la place de celles… Cinéma le Rio Le Monde à l’envers