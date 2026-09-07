Le monde à l’envers, Espace Culturel Robert Hossein, Merville

Informations pratiques

Le monde à l’envers Mardi 20 octobre, 10h30 Espace Culturel Robert Hossein Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-20T10:30:00+02:00 – 2026-10-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-20T10:30:00+02:00 – 2026-10-20T12:30:00+02:00

Espace Culturel Robert Hossein 19 Rue du Pont de Pierre, 59660 Merville Merville 59660 Nord Hauts-de-France https://culturemerville.fr/

ciné-concert de Cyrille Aufaure