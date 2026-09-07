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Le monde à l’envers, Espace Culturel Robert Hossein, Merville

mardi 20 octobre 2026 · Espace Culturel Robert Hossein · Merville

Le monde à l’envers, Espace Culturel Robert Hossein, Merville

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Lieu
Espace Culturel Robert Hossein
Adresse
19 Rue du Pont de Pierre, 59660 Merville
Ville
59660 Merville
Département
Nord

Le monde à l’envers Mardi 20 octobre, 10h30 Espace Culturel Robert Hossein Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-20T10:30:00+02:00 – 2026-10-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-20T10:30:00+02:00 – 2026-10-20T12:30:00+02:00

Espace Culturel Robert Hossein 19 Rue du Pont de Pierre, 59660 Merville Merville 59660 Nord Hauts-de-France https://culturemerville.fr/
ciné-concert de Cyrille Aufaure

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