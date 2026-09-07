AGENDA · Merville
Le monde à l’envers, Espace Culturel Robert Hossein, Merville
mardi 20 octobre 2026 · Espace Culturel Robert Hossein · Merville
Informations pratiques
Le monde à l’envers Mardi 20 octobre, 10h30 Espace Culturel Robert Hossein Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-20T10:30:00+02:00 – 2026-10-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-20T10:30:00+02:00 – 2026-10-20T12:30:00+02:00
Espace Culturel Robert Hossein 19 Rue du Pont de Pierre, 59660 Merville Merville 59660 Nord Hauts-de-France https://culturemerville.fr/
ciné-concert de Cyrille Aufaure
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