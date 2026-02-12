Le Moulin expliqué aux enfants Maison de la Meunerie Rives-d’Autise
mercredi 8 juillet 2026.
Le Moulin expliqué aux enfants
Maison de la Meunerie 16 rue du moulin Rives-d’Autise Vendée
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-08-12 12:00:00
Découvrez le moulin en famille
En compagnie du meunier, venez découvrir le moulin en production et sentez l’odeur du grain fraîchement moulu. Lors d’une matinée d’animation, le meunier vous fait découvrir le fonctionnement du moulin et le circuit du grain pour devenir farine !
Activité à vivre en famille.
Sur réservation .
English :
Discover the mill with your family
