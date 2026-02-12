Le Moulin expliqué aux enfants Maison de la Meunerie Rives-d’Autise

Le Moulin expliqué aux enfants

Maison de la Meunerie 16 rue du moulin Rives-d’Autise Vendée

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:30:00

fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Découvrez le moulin en famille

En compagnie du meunier, venez découvrir le moulin en production et sentez l’odeur du grain fraîchement moulu. Lors d’une matinée d’animation, le meunier vous fait découvrir le fonctionnement du moulin et le circuit du grain pour devenir farine !

Activité à vivre en famille.

Sur réservation .

Maison de la Meunerie 16 rue du moulin Rives-d’Autise 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 47 43 contact@maisondelameunerie-vendee.fr

English :

Discover the mill with your family

