Le musée des Arts Précieux en cinq chefs-d’oeuvre, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse

Le musée des Arts Précieux en cinq chefs-d’oeuvre Lundi 16 mars, 15h30 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Haute-Garonne

8€ / 5€ / 3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-16T15:30:00+01:00 – 2026-03-16T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-16T15:30:00+01:00 – 2026-03-16T17:00:00+01:00

Une visite pour découvrir cinq chefs-d’oeuvre choisis dans la collection commencée à l’orée du XXe siècle par le toulousain Paul Dupuy. Emblématiques de l’histoire de leur ville, région ou pays, ces fleurons des arts décoratifs incarnent merveilleusement le génie, l’excellence et la préciosité.

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 40 https://museepauldupuy.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-dupuy.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229637952081 »}] Le musée accueille l’une des plus belles collections d’arts graphiques et d’arts décoratifs du sud de la France, dont notamment un ensemble unique de dessins languedociens et italiens et une collection d’horlogerie ancienne de rang international. Métro : ligne B – station Carmes

Une visite unique dans la riche collection du musée Tourisme toulouse