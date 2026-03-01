LE MUSÉE DES ARTS PRÉCIEUX EN CINQ CHEFS D’OEUVRE MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY Toulouse

LE MUSÉE DES ARTS PRÉCIEUX EN CINQ CHEFS D’OEUVRE

MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-16 15:30:00

fin : 2026-03-16 17:00:00

Date(s) :

2026-03-16

Suivez une visite unique dans la riche collection du musée !

Une visite pour découvrir cinq chefs-d’oeuvre choisis dans la collection commencée à l’orée du XXe siècle par le toulousain Paul Dupuy. Emblématiques de l’histoire de leur ville, région ou pays, ces fleurons des arts décoratifs incarnent merveilleusement le génie, l’excellence et la préciosité.

Bon à savoir

– À partir de 14 ans

– Réservation obligatoire en ligne 8 .

MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

Take a unique tour of the museum’s rich collection!

