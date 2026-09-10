Le musée des P’tits Loups, Médiathèque Pradettes, Toulouse
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Pradettes · Toulouse
Informations pratiques
Le musée des P’tits Loups 3 – 10 octobre Médiathèque Pradettes Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00
Du 3 au 10 octobre
L’association des P’tits Loups des Pradettes regroupe des assistantes maternelles du quartier et alentour. Les enfants accueillis ont quelques mois à 3 ans. Accompagnés par les assistantes maternelles, ils ont pu réaliser ces quelques projets artistiques. Nous avons été inspirés par des artistes, nous avons permis aux enfants d’utiliser les objets du quotidien et ceux de leur environnement immédiat, afin de s’en saisir pour réaliser des œuvres.
Bienvenue au musée des artistes de la petite enfance.
Médiathèque des Pradettes
Médiathèque Pradettes 3 Avenue de la Dépêche, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 22 16 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/pradettes Ouverte en 2007, la médiathèque des Pradettes a une surface de 802 m2. Points forts : accès Internet, postes multimédia, DVD, méthodes de langues. Bus : 18 (arrêt Pradettes)Bus : 87 (arrêt Bibliothèque) Vélô-Toulouse : station 275 – place des Pradettes, rue Arthur Huc
Bienvenue au musée des artistes de la petite enfance.
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