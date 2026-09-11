Le musée du Hiéron et ses collections, Musée du Hiéron, Paray-le-Monial

Informations pratiques

Le musée du Hiéron et ses collections 19 et 20 septembre Musée du Hiéron Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Profitez des Journées européennes du Patrimoine pour explorer librement le musée du Hiéron, son architecture singulière, ses riches collections et l’exposition temporaire « Saisies de la présence ».

Une activité en libre accès est proposée aux enfants tout au long du week-end.

Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix, 71600 Paray-le-Monial, France Paray-le-Monial 71600 Le Colombier Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385817972 https://www.musee-hieron.fr Réalisé de 1888 à 1893 par l’architecte Noël Bion, le Hiéron est conçu autour du concept de musée eucharistique. L’architecture du bâtiment allie au classicisme du vocabulaire la modernité des techniques constructives, comme l’utilisation de la charpente métallique, conférant à l’édifice un certain éclectisme. De forme triangulaire, il se compose de quatre galeries à éclairage zénithal entourant une salle centrale octogonale. Le portail monumental est inscrit dans une travée composite surmontée d’un fronton cintré brisé à volutes et d’un fronton triangulaire. La grande salle, dite salle des Fastes, abrite trois peintures murales sur toiles marouflées, œuvres d’Hugo d’Alési.

Profitez des Journées européennes du Patrimoine pour explorer librement le musée du Hiéron, son architecture singulière, ses riches collections et l’exposition temporaire « Saisies de la présence ».

© Ludovic Caillot – Intuive / BFC Tourisme