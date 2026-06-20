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AGENDA · Paray-le-Monial

Stage vacances mosaïque Paray-le-Monial

jeudi 17 septembre 2026 · Paray-le-Monial

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Adresse
4 rue du Colombier
Ville
71600 Paray-le-Monial
Département
Saône-et-Loire
Tarif
465 465 465 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Paray-le-Monial

Stage vacances mosaïque

4 rue du Colombier Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 465 – 465 – 465 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-23

Date(s) :
2026-09-17

Stage de 5 jours, 6 heures par jour. Thématiques à la carte. Un stage mosaïque pensé comme un moment de vacances avec des journées de 6 heures et une pause week-end après les deux premiers jours.   .

4 rue du Colombier Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 39 68 45  elisabeth.mosaique@gmail.com

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English : Stage vacances mosaïque

L’événement Stage vacances mosaïque Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-20 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I

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