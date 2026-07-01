Le musée en 1h, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Le musée en 1h 4 juillet – 31 août Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Tarif : 12€/8€/4€/2,5€

Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur l’agenda en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T10:30:00+02:00 – 2026-07-04T11:30:00+02:00

Fin : 2026-08-31T10:30:00+02:00 – 2026-08-31T11:30:00+02:00

Du 13e au 21e siècle, parcourez 9 siècles de création artistique dans les collections du musée à la découverte de ses chefs-d’œuvre.

Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2414662293760400061 »}]

Du 13e au 21e siècle, parcourez 9 siècles de création artistique dans les collections du musée à la découverte de ses chefs-d’œuvre.

© Musée d’arts de Nantes