Châteaudun

Le musée en balade

Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-16 16:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Balade immersive en famille dès 7 ans à la découverte de la faune locale et exotique avec un guide nature au Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle (1h) puis dans la nature au bord du Loir (1h30).

Réservation obligatoire auprès de Grand Châteaudun Tourisme. 5 .

Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 bienvenue@grandchateauduntourisme.fr

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English :

Immersive family outing for children aged 7 and over to discover local and exotic fauna with a nature guide at the Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle (1h), followed by a nature walk on the banks of the Loir (1h30).

L’événement Le musée en balade Châteaudun a été mis à jour le 2026-05-09 par OT GRAND CHATEAUDUN