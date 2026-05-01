Le musée en balade Châteaudun
Le musée en balade Châteaudun samedi 16 mai 2026.
Châteaudun
Le musée en balade
Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-16 16:30:00
Date(s) :
2026-05-16
Balade immersive en famille dès 7 ans à la découverte de la faune locale et exotique avec un guide nature au Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle (1h) puis dans la nature au bord du Loir (1h30).
Réservation obligatoire auprès de Grand Châteaudun Tourisme. 5 .
Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 bienvenue@grandchateauduntourisme.fr
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English :
Immersive family outing for children aged 7 and over to discover local and exotic fauna with a nature guide at the Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle (1h), followed by a nature walk on the banks of the Loir (1h30).
L’événement Le musée en balade Châteaudun a été mis à jour le 2026-05-09 par OT GRAND CHATEAUDUN
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