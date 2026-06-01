Le musée fête la musique, Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan

Le musée fête la musique Samedi 20 juin, 14h00 Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) Var

A partir de 8 ans, gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T14:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T14:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:00:00+02:00

De 14h à 17h : “Le musée fête la musique”

Pour l’occasion, le musée se transforme en terrain de jeux géant et en piste de danse. Les enfants pourront danser lors d’une boum avec DJ, défier leurs amis à la pétanque, au molkky ou aux jeux géants, etc. Un après-midi joyeux, dynamique et plein d’énergie à vivre en famille.

Entrez dans l’univers des traditions musicales provençales avec la découverte du galoubet et du tambourin, instruments emblématiques de nos fêtes populaires, aux côtés du conservatoire d’agglomération de la Dracénie. L’atelier débutera par une présentation vivante accompagnée d’un mini-concert sur le thème du carnaval, avant de laisser place à une initiation au galoubet pour s’essayer aux premiers sons et rythmes.

Un moment convivial et accessible à tous pour explorer la musique traditionnelle autrement.

A partir de 8 ans, gratuit sur réservation

Public famille – Gratuit en libre accès.

Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) 75 place Georges Brassens, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 47 05 72 https://culture.dracenie.com/musee-des-arts-et-traditions-populaires/ Le musée des ATP offre 600 m2 d’expositions permanentes et temporaires sur 3 niveaux, ainsi qu’une présentation en extérieur (galeries des machines). Situé au cœur de la ville, ce musée a été créé sous l’impulsion de l’association de sauvegarde des Arts et traditions populaires de moyenne Provence dans les années 1980.

Musée des ATP