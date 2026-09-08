Le Nemesiache ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Le Nemesiache

Vendredi 6 novembre 2026 à partir de 19h. ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 rue Émile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 19:00:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Cette séance de projection s’inscrit dans la continuité du cycle cinéma italien proposé par l’Institut de l’Image.

Dans les années soixante-dix, plusieurs mouvements féministes italiens explorent des formes de mémoires réprimées et des formes locales de résistance, de lutte et de rébellion. À travers des pratiques artistiques collaboratives, la mémoire collective peut être transmise d’une génération à l’autre par le biais d’archives sensorielles. Ces films sont des archives rares des mouvements d’émancipation féministes italiens et écologiques ayant ouvert la voie à une nouvelle vague féministe et à une pensée-action fondée sur les interdépendances, préfigurant les mouvements qui se développeront plus tard contre les modèles d’exploitation extractivistes.





Sonia d’Alto est chercheuse, elle poursuit un doctorat par la pratique à la HFBK à Hambourg, enseigne à la KASK à Gand et a été résidente AWARE à la Villa Vassiliev à Paris. Ses recherches explorent les manières féministes de ressentir, de se souvenir et de s’organiser. Sa thèse porte sur les pratiques artistiques collectives et collaboratives avec lesquelles les artistes femmes italiennes ont repris le Mouvement de Libération des Femmes dans les années 1970, tissant des liens entre des formes de mémoires réprimées et des formes locales de résistance, de lutte et de rébellion. Elle prend comme étude de cas Le Nemesiache, le Gruppo Immagine/Creatività et le Gruppo Immagine di Varese.



Une programmation du 3bisF Centre d’Arts Contemporains en partenariat avec l’Institut de l’image .

ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 rue Émile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

This screening is part of the Italian film series presented by the Institut de l’Image.

L’événement Le Nemesiache Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-29 par Mairie d’Aix-en-Provence