Le Neurodon au Jardin de Keroguic Keroguic Baud

Le Neurodon au Jardin de Keroguic

Keroguic Jardins de Keroguic Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 14:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Jardin ouvert de 14h à 18h.

Situés dans un cadre naturel, vallonné, à proximité de la forêt de Camors et de la vallée du Blavet. Déambulez dans la roseraie, flânez près du jardin aquatique et découvrez le potager.

Entrée 6 €, dont 2€ seront reversés à la recherche. Gratuit pour les de 14 ans. .

Keroguic Jardins de Keroguic Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 6 37 62 75 84

