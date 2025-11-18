Le Neurodon au Jardin de Keroguic Keroguic Baud
Keroguic Jardins de Keroguic Baud Morbihan
Début : 2026-05-10 14:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
2026-05-10
Jardin ouvert de 14h à 18h.
Situés dans un cadre naturel, vallonné, à proximité de la forêt de Camors et de la vallée du Blavet. Déambulez dans la roseraie, flânez près du jardin aquatique et découvrez le potager.
Entrée 6 €, dont 2€ seront reversés à la recherche. Gratuit pour les de 14 ans. .
Keroguic Jardins de Keroguic Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 6 37 62 75 84
