LE NOËL DE PATAPON LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse

samedi 12 décembre 2026 · LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE · Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LE NOËL DE PATAPON

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 10:30:00

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-12

Patapon est un jeune enfant qui adore jouer.

Cependant, il n’a rien commandé pour Noel. Pour lui le père Noel travaille trop.

Tout d’un coup, Comète, un des renne du père Noël, vient chercher Patapon pour fêter Noël sur la lune et distribuer les cadeaux du père Noël aux habitants de la lune.

Venez fêter Noël avec Patapon et ces amis les peluches, et préparez vous à vivre un incroyable Noël ! 9 .

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Patapon is a young child who loves to play.

L’événement LE NOËL DE PATAPON Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE