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Le Noël d’Ernest et Célestine, Cinéma le Rio, Clermont-Ferrand

jeudi 24 décembre 2026 · Cinéma le Rio · Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Début
jeudi 24 décembre 2026
Fin
jeudi 24 décembre 2026
Lieu
Cinéma le Rio
Adresse
178, rue Sous-les-Vignes, Clermont-Ferrand
Ville
63100 Clermont-Ferrand
Département
Puy-de-Dôme

Le Noël d’Ernest et Célestine Jeudi 24 décembre, 10h00 Cinéma le Rio Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-24T10:00:00+01:00 – 2026-12-24T11:00:00+01:00
Fin : 2026-12-24T10:00:00+01:00 – 2026-12-24T11:00:00+01:00

Cinéma le Rio 178, rue Sous-les-Vignes, Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 La Croix-de-Neyrat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes https://www.cinemalerio.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0502#showmovie?id=TS47I »}]
Atelier jeux optiques Cinéma le Rio Le Noël d’Ernest et Célestine

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