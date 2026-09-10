LE NOUVEAU CODE DE LA DRAGUE LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse

mardi 10 novembre 2026 · LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE · Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LE NOUVEAU CODE DE LA DRAGUE

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10 21:00:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-10 2026-11-13 2026-11-15

Les mecs, venez passer votre code de la drague.

Les filles, venez voir ce qui se passe dans la tête des garçons !

Aujourd’hui, les garçons ne savent plus ou n’ose plus draguer !

Après Me Too il est clair que les mecs sont largués dans le nouvel art de la séduction.

Agathe et Malika deux copines d’enfance, se plient en 3 pour vous plier en 4 !

Pour garder tous vos points, venez apprendre à

-Avoir une tactique d’approche meilleure que Ton père est un voleur il a volé toutes étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux…

-Arrêter les cc, bjr, sava sur les sites de rencontre -Ne pas être en mode chacal en boîte de nuit

-Savoir quoi répondre quand elle vous demande Tu la trouves comment Paola?(Moche. Très moche. Hyper moche.)

-Avoir une hygiène bucco-dentaire impeccable… 16 .

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 17 02 93 comediedelaroseraie@gmail.com

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English :

Guys, come take your pickup art test.

Girls, come see what’s going on inside guys’ heads!

L’événement LE NOUVEAU CODE DE LA DRAGUE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE